Представитель Евросоюза направится в Иран для обсуждения ядерной сделки
Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель ее генерального секретаря Энрике Мора посетит Тегеран для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.
"Направляюсь в Иран завтра для встречи с [главой иранской делегации на переговорах по ядерной сделке] Али Багери Кани. Работаем над заполнением последних пробелов венских переговоров по СВПД. Мы должны завершить эти переговоры. Многое поставлено на карту", - написал Мора.
Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной группой "пять плюс один". Бывший президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля прошлого года.