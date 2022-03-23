Сотрудники разведки США обеспокоены тем, что Россия «отрезает» украинские силы, действующие в восточной части Донбасса, как своего рода козырь в этой войне. Об этом пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на представителя Минобороны США пишет, что Москва может переключиться на более ограниченные цели после того, как столкнулась с жестким сопротивлением в Украине.