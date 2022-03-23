Россия возвращается к задаче-минимум: ограничимся Донбассом аналитика Reuters
Сотрудники разведки США обеспокоены тем, что Россия «отрезает» украинские силы, действующие в восточной части Донбасса, как своего рода козырь в этой войне. Об этом пишет Reuters.
Агентство со ссылкой на представителя Минобороны США пишет, что Москва может переключиться на более ограниченные цели после того, как столкнулась с жестким сопротивлением в Украине.
Чиновник утверждает, что США наблюдают, как российские силы становятся более агрессивными в районе Донбасса: «Они, безусловно, сделали его более приоритетным в своем списке».
К слову, как одну из целей нападения России на Украину называют расширение территорий «ЛНР» и «ДНР» до административных границ Луганской и Донецкой областей до событий 2014 года.