Запад отказался и от российских алмазов

Ювелирная компания Tiffany & Co. больше не будет покупать неограненные алмазы в России и российские бриллианты, вне зависимости от того, где их огранили, на фоне боевых действий в Украине. Об этом сообщается в твиттере компании.

«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены и полированы», — говорится в заявлении.

Меры не коснутся тех бриллиантов, которые уже закуплены и ожидают обработки или едут к поставщикам, уточняет Bloomberg.

Тем не менее, у компании могут возникнуть сложности с тем, чтобы отследить небольшие российские бриллианты. До того, как более дешевые камни доставляют на обработку, их сортируют по размеру и качеству, при этом никаких номеров для отслеживания бриллиантам не присваивают, объясняет Bloomberg.