Под Киевом погиб известный украинский публицист

В бою под Киевом погиб историк, переводчик и публицист Сергей Заиковский. Об этом сообщает «Вечерний Киев» со ссылкой на культурное просвещение «Пламень».

«Наш друг и идейный сподвижник погиб под Киевом. Он был всегда с острым взглядом, неизменной иронией и блестящей эрудицией. Мы успели многое сделать вместе, однако планировали еще больше. Неопубликованные книги и сборники, непрочитанные лекции и нерассказанные истории — от индоевропеистики до новых правых. После победы мы будем продолжать дело его жизни», — говорится в сообщении.