Три самолета, один вертолет: ВС Украины отчитались за пятницу

Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины в нескольких направлениях. В течение пятницы, 25 марта, российская армия массированно обстреливала ракетами территорию Украины по нескольким направлениям, сообщает ВС Украины.

«Только по территории Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было выпущено шесть крылатых ракет. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, а часть поразила цели. Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализовали, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, и наличие пострадавших», - заявило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В то же время 25 марта были уничтожены три российских самолета, три БПЛА типа «Орлан-10» на Донбассе, один вертолет на стоянке и не менее пяти ракет российских войск.

«Успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил, которая, под прикрытием истребителей, нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике противника», — говорится в сообщении.