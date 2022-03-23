В Баку настало время закрыть российские СМИ? Коммерсантъ перепутал Мариуполь с Карабахом
Газета «Коммерсантъ», некогда ведущее российское издание, разразилась очередной статьей с обвинениями в адрес Азербайджана.
На первый взгляд, могло показаться, что пространная статья под заголовком «Дегазификация всей непризнанной страны» посвящена перебоям с поставками газа в замерзающие Мариуполь, Чернигов, Харьков и другие крупные города, вызванные вторжением российских войск в Украину.
Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что под понятием «страна» газета «Коммерсантъ» подразумевала подконтрольную российским миротворцам часть азербайджанской территории Карабаха, населенную гражданами армянской национальности.
Как известно читателям, вот уже несколько недель, как официальный Ереван и армянская диаспора устраивают по всему миру постыдное и по традиции крикливое политическое шоу вокруг «истинной подоплеки» технических неполадок на газопроводе, по которому «голубое топливо» поставляется жителям Ханкенди.
Официальный Баку неоднократно выступал с заявлениями, призывая армянскую сторону не проецировать замысловатые теории заговора на технические проблемы с поставками газа в Карабах, напоминая, что речь идет о высокогорном районе, где аварии и проблемы в периоды холодов - обычное явления.
Увы, эти, как, впрочем, и множество других обращений Баку к Еревану с призывом мыслить не только национально-патриотически, но и рационально, услышаны не были. Приходится с горечью констатировать, что, когда речь заходит о вразумительных доводах, современный политический мир все чаще оказывается туг на оба уха.
В этой связи нет ничего удивительного в том, что к антиазербайджанской риторике, раздуваемой не только армянскими, но и российскими СМИ, подключилась также газета «Коммерсантъ» - российская пресса, зажатая из-за войны в Украине в жесткие тиски государственной цензуры, испытывает в данный момент острый информационный голод, а потому готова обсасывать любую скандальную тему, чтобы хоть как-то отвлечь внимание читателей от удручающих новостей из Украины.
Что касается конкретно «Коммерсанта», то кроме названия у этой газеты не осталось ничего, что могло бы вызывать былые доверие и уважение. Созданный в годы перестройки «Коммерсантъ» долгие годы был, наверное, самым авторитетным и независимым российским периодическим изданием. Но с ужесточением политической цензуры эта газета, как и подавляющее большинство российских изданий, превратилась в своеобразный накопитель дурно пахнущей пропаганды, фейковых новостей и беспардонной подтасовки фактов, который обслуживает интересы Кремля и узкого круга лиц, приближенных к ее владельцу - «санкционному» олигарху Алишеру Усманову.
Заупокойную «Коммерсанту» Алишер Усманов пропел еще три года назад, когда спецкор Иван Сафронов написал о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Заметка журналиста «Коммерсанта» вызвала в Кремле гневную реакцию, Усманов потребовал раскрыть источник скандальной информации Сафронова, который отказался это сделать, уволили вместе с замредактора отдела политики Максимом Ивановым, после чего заявление об уходе написали одиннадцать ведущих журналистов.
Таким образом, май 2019 года можно считать официальной датой кончины «Коммерсанта», как независимого издания.
В настоящее время Ивану Сафронову, арестованному по обвинению в государственной измене, грозит до 20 лет тюрьмы. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
И вот теперь, когда обезличенный «Коммерсантъ» предпринял очередную попытку дискредитировать Азербайджан, остается лишь поражаться выдержке и терпению официального Баку.
Еще в ходе 44-дневной Отечественной войны, когда российские СМИ, практически, единым фронтом выступали против Азербайджана, власти нашей страны не стали блокировать российские медиаресурсы, чтобы защитить таким образом азербайджанское информационное пространство от потоков лжи и дезинформации.
А вот Россия в аналогичной ситуации поступила строго наоборот - в первые же недели вторжения в Украину она заблокировали ряд азербайджанский изданий, включая информационно-аналитический портал haqqin.az.
Заблокировала, невзирая на то, что азербайджанские СМИ не переступали рамки журналисткой этики и не позволяли себе оценочных суждений, не говоря уже об оскорблениях в адрес Российской Федерации.
Так, может, пришло время и Баку пересмотреть свою информационную политику?
Сколько еще оскорбительных и провокационных антиазербайджанских материалов должны опубликовать российские СМИ, чтобы, наконец, было принято решение прекратить их вещание на территории нашей страны? Что полезного для разума или души могут почерпнуть азербайджанские читатели и телезрители из симоньяновских помоек и обезличенных «коммерсантов», которые ставят под сомнение территориальную целостность Азербайджана?..
Похоже, все эти вопросы перестали носить риторический характер.