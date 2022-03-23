На первый взгляд, могло показаться, что пространная статья под заголовком «Дегазификация всей непризнанной страны» посвящена перебоям с поставками газа в замерзающие Мариуполь, Чернигов, Харьков и другие крупные города, вызванные вторжением российских войск в Украину.

Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что под понятием «страна» газета «Коммерсантъ» подразумевала подконтрольную российским миротворцам часть азербайджанской территории Карабаха, населенную гражданами армянской национальности.

Как известно читателям, вот уже несколько недель, как официальный Ереван и армянская диаспора устраивают по всему миру постыдное и по традиции крикливое политическое шоу вокруг «истинной подоплеки» технических неполадок на газопроводе, по которому «голубое топливо» поставляется жителям Ханкенди.

Официальный Баку неоднократно выступал с заявлениями, призывая армянскую сторону не проецировать замысловатые теории заговора на технические проблемы с поставками газа в Карабах, напоминая, что речь идет о высокогорном районе, где аварии и проблемы в периоды холодов - обычное явления.

Увы, эти, как, впрочем, и множество других обращений Баку к Еревану с призывом мыслить не только национально-патриотически, но и рационально, услышаны не были. Приходится с горечью констатировать, что, когда речь заходит о вразумительных доводах, современный политический мир все чаще оказывается туг на оба уха.

В этой связи нет ничего удивительного в том, что к антиазербайджанской риторике, раздуваемой не только армянскими, но и российскими СМИ, подключилась также газета «Коммерсантъ» - российская пресса, зажатая из-за войны в Украине в жесткие тиски государственной цензуры, испытывает в данный момент острый информационный голод, а потому готова обсасывать любую скандальную тему, чтобы хоть как-то отвлечь внимание читателей от удручающих новостей из Украины.