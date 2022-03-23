Как сообщает «Настоящее время», один из присутствующих спросил у нее, какого она мнения о российских военнослужащих, которые, по его словам, «защищают жизни» россиян.

Депутат райсовета Воронежской области от КПРФ Нина Беляева выступила с речью против войны в Украине. «Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации. И я против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украины. Я считаю то, что происходит, военным преступлением» , - заявила Беляева.

«У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили. Потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну, - заявила Беляева. – И нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом».

Беляева представляет КПРФ, она шла на выборы как аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Члены райсовета, в том числе от ее партии, уже заявили, что не поддерживают ее мнение и направят заявление в правоохранительные органы для оценки действий депутата: за это проголосовали 20 из 23 депутатов райсовета. По новым законам, которые были приняты в России после начала войны в Украине, депутату грозит до 15 лет тюрьмы. Беляеву также исключили из комиссии по депутатской этике Совета народных депутатов Семилукского района.