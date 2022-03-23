А другой российский депутат призвал к денацификации Польши, Прибалтики и Казахстана
Как сообщал ранее haqqin.az депутат райсовета Воронежской области от КПРФ Нина Беляева выступила с речью против войны в Украине. Согласно изменениям в российском законодательстве депутат может быть привлечен к уголовной ответственности.
А вот другой депутат от Компартии – коллега Беляевой проявил гражданскую сознательность и призвал расширить ареал денацификации и демилитаризации, начатой Россией в Украине.
Депутат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Сергей Савостьянов, заседающий в Московской городской думе, призвал «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан по примеру Украины, сообщает Казахское телеграфное агентство КазТаг.
«Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику, Польшу, Молдову и Казахстан», - говорится в документе за подписью Савостьянова.
Документ опубликовал на своей странице в социальной сети член федерального бюро – заместитель главы московского филиала российской партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.
«Стыдобища», - прокомментировал идею Савостьянова сам Гончаров.