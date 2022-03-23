При угрозе своей безопасности Россия может использовать ядерное оружие, но считает, что переговоры - самый правильный путь. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.

На вопрос о вероятности ядерной войны ответил, что никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война – это угроза вообще существованию человеческой цивилизации: «В этом смысле правы те аналитики, которые говорят, что создание ядерного оружия предотвратило огромное количество конфликтов. На самом деле это так. Поэтому очевидно, что угроза существует всегда. Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы. Да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в США. Состояние отношений между Россией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой США, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы. Это вне всякого сомнения».