Премьер-министр Польши настаивает на вводе войск НАТО в Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечает увеличение уровня поддержки введения миротворческой миссии Альянса в Украину. Об этом он заявил во время визита в Брюссель, сообщает RMF24.

«Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО», - сказал он.

Также он отметил, что остаются те, кто скептически воспринимает перспективу введения миротворцев в Украину. Он посоветовал им представить, что вся Украина становится Мариуполем – «разбомбленным городом, из которого вынуждены бежать люди».