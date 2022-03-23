Киберпреступники написали Путину: «Мы там, где ты спишь»

Хакерская группировка Anonymous взломала сайт Центробанка России. Об этом они сообщили в своем Twitter. Они опубликовали 28 Гб информации Центрального банка РФ: все транзакции.

«Мы разослали эти документы по разным точкам интернета. Если документы будут подвергнуты цензуре, мы будем делиться ими по другим ссылкам», - сказано в сообщении.

Также Anonymous записали обращение к Путину.

«Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка России, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика России. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь», - сказано в видео.