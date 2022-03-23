«Боевики российской частной военной компании «Вагнера» планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом в интервью CNN рассказал советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский.

По его словам, для этого некоторых из них безуспешно отправили в Украину.

Советник министра обороны отметил, что украинская разведка отслеживала боевиков в Украине и за ее пределами, некоторые из них были ликвидированы внутри страны.