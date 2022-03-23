Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери россиян в живой силе составили около 170 человек. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 российских самолета и 3 БПЛА. Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей противника (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск россиян.

«На отдельных направлениях противник не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины. Успеха нет.