Что происходило на фронте за прошедшие сутки сводка генштаба ВСУ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери россиян в живой силе составили около 170 человек. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 российских самолета и 3 БПЛА. Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей противника (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск россиян.
«На отдельных направлениях противник не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины. Успеха нет.
Российские войска продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.
При комплектовании подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем. Российские войска пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления», - говорится в сообщении.