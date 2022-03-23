В двух землях ФРГ признали правонарушением использование знака Z

Германские федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах. «Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовного преследования», - заявил в пятницу, 25 марта, нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус (Boris Pistorius), пишет Deutsche Welle.

Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может быть расценена как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права.

Аналогичной позиции придерживаются и баварские власти. По словам земельного министра юстиции Георга Айзенрайха (Georg Eisenreich), недопустимо потворствовать преступлениям, нарушающим международное право. «Свобода мнений – одно из главных достоинств нашей конституции, в Германии каждый может выражать свое мнение. Однако свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право», - отметил Айзенрайх, подчеркнув, что каждый использующий в Баварии знак Z в общественных местах должен знать, что он может быть привлечен к ответственности.

Буквами Z и V помечены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. За пределами зоны боевых действий – как в самой России, так и за границей – знак Z используется как символ поддержки действий Москвы. Его можно увидеть, в частности, на зданиях, автомобилях, одежде.