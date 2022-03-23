Гайдай: в Луганской области россияне бьют по продовольственным складам

«В Луганской области россияне прицельно бьют по продуктовым складам, всего за сутки повредили 10 жилых домов, в результате чего погибли три человека». Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что несмотря ни на что, гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет.

«Мы развозим продукты питания и все необходимое по подвалам и бомбоубежищам, ежедневно эвакуируем людей в безопасные регионы страны, восстанавливаем коммуникации, насколько это возможно», - сказал Гайдай.