Ильхам Алиев Мишелю о скором завершении стратегического соглашения с ЕС

«Сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Европейского Совета. Отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом успешно развиваются. С удовольствием вспоминаю обсуждения, проведенные в прошлом году во время вашего визита в Азербайджан, а также встречу, состоявшуюся в Брюсселе». Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном главе Евросовета Шарлю Мишелю по случаю его переизбрания на данный пост.

В своем письме глава государства высоко оценил вклад Шарля Мишеля в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, а также построения транспортно-коммуникационных связей.

«Мы ценим намерение Европейского Союза оказать поддержку гуманитарным проектам, которые служат для очистки освобожденных территорий Азербайджана от мин.

Также между Азербайджаном и Евросоюзом продолжается активный диалог в области энергетики, безопасности, транспорта и других сферах.

Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, особенно в энергетической сфере, носит стратегический характер, и прошедшее в Баку в феврале 2022 года «VIII заседание Консультативного совета Южного газового коридора» открыло новые возможности для дальнейшей совместной деятельности в энергетической сфере.

Надеюсь, что переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом скоро будут завершены, и с подписанием этого важного документа наше сотрудничество вступит в новый этап.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия в направлении дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и ЕС.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной деятельности», - написал Ильхам Алиев.