Россия продолжит хаотично бомбить города с воздуха британская разведка
Россия продолжает окружать ряд крупных украинских городов, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь. Об этом говорится в сообщении британской разведки, пишет УНИАН.
Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, предпочитая неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы.
Разведка допускает, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения.