Володин назвал причину «кризиса» в Украине

«Кризис» в Украине произошел не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о том, считает ли он, что Киеву придется отказаться от части территорий для достижения прекращения огня, сказал, что этот вопрос «полностью зависит от Украины».

«Кризис в Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения. Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений», - написал Володин в своем Telegram-канале.