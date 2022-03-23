Володин назвал причину «кризиса» в Украине
«Кризис» в Украине произошел не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Ранее президент США Джо Байден, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о том, считает ли он, что Киеву придется отказаться от части территорий для достижения прекращения огня, сказал, что этот вопрос «полностью зависит от Украины».
«Кризис в Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения. Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений», - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что заявление Байдена заставляет задуматься о том, что тот – «несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны».
«Для Байдена не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура. Всё это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей. Истинные ценности элит США – это территории, природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать», - добавил Володин.