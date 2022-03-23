Представители российской комендатуры в Мелитополе собирают глав Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и предлагают сообщать о том, «где живут фашисты». Об этом заявила Запорожская ОВА в Telegram.

Под понятие «фашисты» подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь – это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственно легитимными.

В поселок Кирилловка сегодня приехали военные РФ и представились жителям и местным властям как «военная комендатура города Мелитополя», после чего предложили «сотрудничество». Отмечается, что глава Кирилловского поселкового совета от «предложения» отказался…