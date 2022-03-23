В Мелитополе россияне начали охоту на «фашистов» – тех, кто не хочет подчиняться России военная администрация области
Представители российской комендатуры в Мелитополе собирают глав Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и предлагают сообщать о том, «где живут фашисты». Об этом заявила Запорожская ОВА в Telegram.
Под понятие «фашисты» подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь – это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственно легитимными.
В поселок Кирилловка сегодня приехали военные РФ и представились жителям и местным властям как «военная комендатура города Мелитополя», после чего предложили «сотрудничество». Отмечается, что глава Кирилловского поселкового совета от «предложения» отказался…
Журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Россияне запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье «Терроризм» УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий.
В Бердянске российские солдаты давят на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских. Украинцы – сотрудники критической инфраструктуры – даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.