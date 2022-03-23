Медведев о цели переговоров между Россией и Украиной

«Цель переговоров Москвы и Киева понятна: для России это фиксация результатов, на которые направлены военные действия, для Украины – прежде всего сохранение как государства и обеспечение дальнейшего развития». Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Медведев добавил, «что бы там ни говорили, это именно законы, которые делят людей по национальностям».

«Каких-то людей называют людьми правильной национальности, а каких-то выводят за скобки. И целый ряд других позиций, которых Российская Федерация считает правильным достичь», - отметил он.