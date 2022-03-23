Минобороны России: авиация поразила 117 военных объектов Украины
«Боевая авиация России за сутки поразила 117 военных объектов Украины». Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, «среди них шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВС Украины» - перечислил он.