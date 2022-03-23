Минобороны: Незаконные армянские вооруженные формирования были вынуждены отступить
Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, используя пониженную видимость в условиях тумана, предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В результате незамедлительно принятых мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.
Командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр были проинформированы об инциденте.
В рядах подразделений азербайджанской армии потерь нет. Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений.