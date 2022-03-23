Джонсон: Британия даст Украине антибатарейные комплексы, а Турция – «Байрактары»

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи. Об этом Джонсон сообщил во время брифинга после саммита НАТО и двусторонних встреч лидеров стран НАТО.

«Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию «Байрактаров» в Украину, а также мощные колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации», - сказал Джонсон.