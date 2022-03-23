Российские танки вошли в Славутич: горожане собрались на проукраинские протесты видео
Российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля Славутича.
Накануне сообщалось об обстрелах города со стороны россиян, которые, по словам очевидцев, уже проникли в Славутич, пишет УНИАН. Однако было неизвестно, штурмовали ли они здание местных властей.
В соцсети выложили видео с танками российских войск. На отснятых очевидцами кадрах слышны звуки выстрелов в сторону людей.
Сотни граждан еще утром вышли на протесты в центр города, развернув большой флаг Украины.
Городской совет призвал жителей к участию в акции, но просил в случае угрозы жизни не провоцировать российские войска.
Мэр Славутича Юрий Фомичев, в свою очередь, возразил от выезда из населенного пункта. Он заявил, что вместе с командой остается в городе. Фомичев исполняет обязанности председателя дистанционно.