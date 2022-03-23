Российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля Славутича.

Накануне сообщалось об обстрелах города со стороны россиян, которые, по словам очевидцев, уже проникли в Славутич, пишет УНИАН. Однако было неизвестно, штурмовали ли они здание местных властей.

В соцсети выложили видео с танками российских войск. На отснятых очевидцами кадрах слышны звуки выстрелов в сторону людей.