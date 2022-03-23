Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины, а бойцы приняли присягу, пишет УНИАН.

«В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии», - говорится в сообщении.

Как известно, батальон создали после нападения России на Украину.