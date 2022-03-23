Орбан ответил на упреки Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию.

«Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские – мы венгры... На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии... Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», - сказал Орбан в интервью венгерскому каналу М1 после саммита глав ЕС и НАТО.