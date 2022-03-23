Орбан ответил на упреки Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне, передает РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию.
«Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские – мы венгры... На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии... Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», - сказал Орбан в интервью венгерскому каналу М1 после саммита глав ЕС и НАТО.
По словам Орбана, есть страны, которые хотели бы, чтобы НАТО или Евросоюз в какой-либо степени или даже силой участвовали в конфликте. И есть страны, такие как Венгрия, которые хотят держаться подальше от конфликта, отметил он. На эту тему постоянно ведутся открытые и скрытые дебаты, добавил премьер.
«Венгрии каждый раз приходится снова и снова отстаивать свои национальные интересы. Вот почему не все равно, какое правительство у Венгрии. Это правительство, которое отстаивает национальные интересы или которое хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами, большими или имеющими авторитет. Мы правительство, которое отстаивает национальные интересы, и хотим это делать и дальше», - сказал Орбан.