Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:07

На завершившемся в Брюсселе саммите коллективного Запада (тут и НАТО, тут и G7, тут и Совет Европы) западные лидеры вели себя с президентом Эрдоганом максимально дружелюбно. Означает ли это, что произошла переоценка важности Турции? На фоне невнятных западных политиков и совершенно «ни о чем» Байдена лидер Турции выглядел в Брюсселе образцом политической воли, масштабного мышления и адекватного понимания сложившейся в мире ситуации. Кроме того, он пользовался повышенным вниманием своих коллег. Даже французский президент Эммануэль Макрон, еще вчера возглавлявший антитурецкую коалицию Париж-Афины-Никосия, то и дело отводил его в сторону, чтобы договориться о чем-то важном.

Эрдогану все улыбались, он всем был нужен и создавалась иллюзия, что вот оно – признание той роли Турции в мировых раскладах, которого она давно заслужила. К сожалению, это была только иллюзия. Кардинального изменения так и не произошло, реальных шагов в сторону нормализации отношений с Анкарой как не было, так и нет. Что там с возвращением в программу F-35? Что с модернизацией F-16? Что со снятием санкций с оборонно-промышленного комплекса Турции? Что с членством в ЕС? Ни об одном из этих принципиальных вопросов речи не заходило. Только намеки – «Анкара должна сделать для Запада то, Анкара должна сделать это, а в таком-то вопросе поступить вот так вот». Об учете ее интересов никто из просителей и указчиков даже не заикался. Что еще раз доказывает: с точки зрения Запада место Турции в международных отношения – откидное, в заднем ряду, да еще и спиною к главной сцене. Так было, так будет, и совершенно неизвестно, что должно произойти, какой кульбит Анкара должна совершить в угоду западным элитам, чтобы переломить к себе это их высокомерно-снисходительное отношение.