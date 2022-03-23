Сами придут на поклон к Эрдогану актуальный комментарий
На завершившемся в Брюсселе саммите коллективного Запада (тут и НАТО, тут и G7, тут и Совет Европы) западные лидеры вели себя с президентом Эрдоганом максимально дружелюбно. Означает ли это, что произошла переоценка важности Турции?
На фоне невнятных западных политиков и совершенно «ни о чем» Байдена лидер Турции выглядел в Брюсселе образцом политической воли, масштабного мышления и адекватного понимания сложившейся в мире ситуации. Кроме того, он пользовался повышенным вниманием своих коллег. Даже французский президент Эммануэль Макрон, еще вчера возглавлявший антитурецкую коалицию Париж-Афины-Никосия, то и дело отводил его в сторону, чтобы договориться о чем-то важном.
Эрдогану все улыбались, он всем был нужен и создавалась иллюзия, что вот оно – признание той роли Турции в мировых раскладах, которого она давно заслужила. К сожалению, это была только иллюзия. Кардинального изменения так и не произошло, реальных шагов в сторону нормализации отношений с Анкарой как не было, так и нет.
Что там с возвращением в программу F-35? Что с модернизацией F-16? Что со снятием санкций с оборонно-промышленного комплекса Турции? Что с членством в ЕС? Ни об одном из этих принципиальных вопросов речи не заходило. Только намеки – «Анкара должна сделать для Запада то, Анкара должна сделать это, а в таком-то вопросе поступить вот так вот».
Об учете ее интересов никто из просителей и указчиков даже не заикался. Что еще раз доказывает: с точки зрения Запада место Турции в международных отношения – откидное, в заднем ряду, да еще и спиною к главной сцене. Так было, так будет, и совершенно неизвестно, что должно произойти, какой кульбит Анкара должна совершить в угоду западным элитам, чтобы переломить к себе это их высокомерно-снисходительное отношение.
В Турции все это прекрасно видят. И, нужно отметить, болезненная реакция турецкого общества на такое пренебрежение становится все менее острой. «Не хотите признавать нас частью своего мира – и ладно, - звучит сейчас в Турции. – Мы создадим свой, который будет жить по нашим, более справедливым правилам». Чем и занимается Эрдоган, выстраивая новые международные балансы и создавая альтернативную Западу международную реальность. Турция в Африке, Турция в Персидском заливе, Турция в Центральной Азии и Афганистане – вот как широко шагает сейчас Анкара. Где-то – действуя самостоятельно, где-то – создавая коалиции.
Что примечательно – все они заточены под интересы Турции и ее стратегических партнеров, которых Анкара теперь выбирает сама. И Запад совершенно зря считает, что в случае необходимости он сможет использовать турецкие альянсы в своих интересах. Наоборот, ему потребуется масса усилий, чтобы войти в них хотя бы в статусе кандидата.
Турецкое руководство вполне справедливо считает, что придет время – и западные государства сами придут на поклон Анкаре, стремясь решить те или иные проблемы. Нынешняя ситуация в Украине – яркий тому пример, хотя в Европе и США еще не извлекли из нее достаточных уроков. И Турция не откажет – но назначит за это серьезную цену. Что станет для Запада неприятным сюрпризом – ведь он всегда считал, что может получить от Анкары желаемое почти бесплатно.