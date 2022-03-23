Российские войска не изменили свою тактику относительно агрессивных действий в Украине. Они так же, как и в начале полномасштабной войны, сконцентрированы в частности на городе Изюм на Харьковщине. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«В действиях российских военных – ничего нового. Еще в первые дни полномасштабной войны активно говорили о том, что одна из тактик России – захват Харькова и Изюма с одной стороны; с другой – из Херсона то ли взять, то ли обойти Николаев и попытаться невероятно широким фронтом окружить нашу группировку на востоке», - отметил Денисенко.

Денисенко пояснил, что бои за Изюм продолжаются, потому что это начало дороги на Славянск.