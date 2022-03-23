В Стамбуле увидели предмет, похожий на мину
Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив, сообщает в субботу турецкая газета Star.
В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.