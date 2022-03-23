Байден встретится с министрами из Украины

В субботу, 26 марта, в Варшаве президент США Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает «Европейская правда».

Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил также посол Украины Андрей Дещица.

«Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча», – заявил Дещица.

По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.