В Киеве вновь вводят комендантский час

«Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен и продлится полтора суток». Об этом в Telegram написал мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что комендантский час будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника – 28 марта.

Мэр напомнил, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам, а киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию сигнала тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.