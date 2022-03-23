Зеленский сравнил Мариуполь с Алеппо 11 лет назад

«Российские войска 11 лет назад начали уничтожать Алеппо – древний сирийский город с богатой историей. Теперь они так же стирают с лица земли украинский Мариуполь». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на 20-м Дохийском форуме.

«Взгляните на наш Мариуполь. Это то, что мы уже видели в Алеппо. Руины, боль, уничтожение людей», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Мариуполе наступила настоящая катастрофа: там нет продуктов, воды, лекарств. Российская армия круглосуточно бомбит город и при этом не пропускает туда гуманитарную помощь.

«90% всех зданий в Мариуполе разрушены. Тысячи людей погибли. Но Россия не получила за это ни одного ощутимого наказания от мира», – сказал Зеленский.