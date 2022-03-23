Минобороны: Украина вернет контроль над Херсоном уже сегодня

Советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявил, что украинские силы вернут контроль над Херсоном сегодня. Об этом он сказал в эфире телеканала BBC.

«Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил. Мы закончили за последние два дня операцию в Киевской области, поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города», - добавил Лубкивский.