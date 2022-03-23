МИД Азербайджана: США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ не сделали ничего за эти 30 лет

«К сожалению, США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ за прошедшие годы не предприняли никаких эффективных шагов для прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана, которая продлилась почти 30 лет». Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана на заявление заместителя главы пресс-службы Госдепартамента США.

В ведомстве отметили, что Азербайджан на основе международного права восстановил свою территориальную целостность и обеспечил выполнение резолюций СБ ООН.

«В настоящее время не существует понятия «Нагорный Карабах», а есть экономические районы Восточный Зангезур и Карабах, которые являются составной частью Азербайджана. Подобное заявление представителя Госдепа США на основе ложной армянской пропаганды само по себе является безответственным поведением», - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана также подчеркнул, что Азербайджанская Республика действует на своих суверенных территориях.