Зеленский попросил Катар занять место России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Катар может внести свой вклад в стабилизацию энергетической ситуации в Европе на фоне войны России против Украины. Об этом он заявил на форуме в столице Катара Дохе.

По его словам, когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа – это только вопрос времени.

«Ответственные государства, в частности, государство Катар, – это надежные и солидные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена», - заявил президент Украины.