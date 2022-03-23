Великобритания передаст Украине продовольствие на 2 миллиона фунтов

Великобритания обеспечит поставку продовольствия на 2 миллиона фунтов стерлингов в окруженные российскими войсками части Украины, сообщает Sky News.

По данным МИД Британии, склады в Польше и Словакии готовятся к тому, чтобы в начале следующей недели предоставить правительству Украины «скорые пожертвования» сухой пищи, консервов и воды.

Около 25 грузовиков будут доставлены автомобильным и железнодорожным транспортом к наиболее нуждающимся.

«Это жизненно важное пожертвование продовольствия и запасов поможет поддержать украинский народ перед лицом вторжения России», - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.