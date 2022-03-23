Украина освободила еще несколько населенных пунктов в Харьковской области

«В Харьковской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов, но бои продолжаются». Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои.

Также, добавил он, бои идут и на Изюмском направлении, где украинские войска также держат оборонительные позиции.

«Вооруженные силы Украины продолжают оборонять Харьковщину и не отступают ни на метр», - подчеркнул он.