Боррель: если не остановить Россию, то кто будет следующим?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет, чтобы война в Украине переросла в что-то большее, однако хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену за эскалацию.

При этом Боррель подчеркнул, что кризис в Украине является глобальным, а не только европейским вопросом.

«Украина – это мировой вопрос, потому что если страна может навязать силу и разрушить города и превратить Мариуполь в европейский Алеппо, тогда мы все в опасности. Если мы позволим России контролировать Украину, потому что у неё больше огневой мощи, то кто будет следующим?», - заявил он.

Боррелл заключил, что ЕС нужно больше верховенства закона на международной арене и больше баланса сил.

«Европа должна поддерживать международный порядок, основанный на правилах, а не на конкуренции сырьевых сил, и делиться силой с глобальным Югом», - подчеркнул он.