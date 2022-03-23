Николаев, Кривой Рог и Запорожье: Генштаб назвал направления, где ВС Украины сосредоточили основные усилия

«Основные усилия Сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения российских войск в Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева, удержании определенных участков морского побережья». Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Укринформ.

Как отметили в ведомстве, сейчас идет подготовка и перемещение дополнительных подразделений восточного военного округа России на территорию Украины.

«На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит. Вместе с тем отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил Беларуси на полигоны.

На Полесском направлении россияне продолжают обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершают.

На Северском направлении войска России наступательных действий не проводили. Противник сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.

На Слобожанском направлении ВС России удерживают ранее занятые рубежи, осуществляют перегруппировку и наращивание группировки войск с целью наступления на отдельных направлениях, продолжают обстрелы Харькова.

На Донецком направлении российские войска сосредоточили усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению, при попытках продвинуться вперед успеха не имели, понесли потери, продолжали попытки штурма Мариуполя, наносили авиационные удары и осуществляли артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на Северодонецк. На Авдеевском направлении Россия проводила штурмовые действия и пыталась развить наступление в направлении населенного пункта Новобахмутовка, успеха не имела.

Подразделения Сил обороны Украины отразили попытки штурма населенного пункта Новомайорское и наступления в направлении населенного пункта Красногоровка. Противник успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

На Таврийском направлении войска РФ продолжают принимать меры по усилению контроля над занятыми территориями, проводят фильтрационные мероприятия, предпринимают попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.

Основные усилия Сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев, удержании определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно занятых территорий.

На Южнобужском нарямке противник осуществлял инженерное оборудование позиций и проводил артиллерийские обстрелы отдельных подразделений Вооруженных сил Украины. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

Вероятно, российские военные не откажутся от попыток проведения наступательных действий, диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Силы обороны Украины проводят мероприятия по обороне пунктов базирования (морских портов) в Черноморской операционной зоне», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.