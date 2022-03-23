Минобороны России обвиняет украинские спецслужбы: массового призыва в военкоматы нет

«Российские военные не вызывают в военкоматы мужчин, пребывающих в запасе, телефонные звонки на этот счет являются провокацией украинских спецслужб». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

По его словам, в течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», - заявил Конашенков.