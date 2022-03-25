Мэр Славутича рассказал, о чем договаривается с российскими властями

Мэра Славутича Юрия Фомичева освободили, он ведет переговоры с россиянами, которые пообещали вскоре покинуть город. Однако какие гарантии того, что они выполнят обещание – неизвестно. Об этом сообщает Суспільне.

«При включении в национальном эфире жительница Славутича сообщила, что городской голова уже свободен и пытается договориться с россиянами. Россияне хотят оставить в городе блокпост. Также требуют, чтобы в Славутиче не было украинской полиции», - говорится в сообщении.

По данным Suspilne, мэр убедил россиян, что в городе нет оружия, поэтому солдаты РФ должны уйти. По его словам, российские солдаты «не будут обыскивать дома», но люди добровольно должны сдать не охотничье оружие.