Получивший два месяца назад гражданство Украины известный российский ведущий записался в ряды ВСУ

Известный ведущий Алексей Суханов, который вел шоу «Говорить Україна», встал на защиту Украины. Примечательно, что украинский паспорт мужчина получил только два месяца назад - до этого он имел российское гражданство.

О решении Суханова пойти в территориальную оборону сообщается на странице шоу «Говорить Україна» в Instagram.

Известно, что журналист до 2014 года жил и работал в России. Тем не менее события 2014 года заставили его покинуть родину. Для дальнейшей жизни он выбрал Украину, ведь «горд жить в одной стране с мужественными и независимыми людьми».

Телеведущий сообщил, что уже написал заявление, подписал контракт с вооруженными силами и ожидает дальнейших указаний.

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«Украина сегодня является символом не только чести, но и мужественной борьбы за свое будущее. За право на свободный выбор, какой будет Украина, куда будет двигаться, и как будет жить. Мне хочется, чтобы каждый из нас глядя на то, что делает украинский народ, как он отчаянно борется за свое право, спросил себя: а на сколько способны быть мужественными и принципиальными мы?

Не просто так гибнут наши солдаты, добровольцы, все ради того, чтобы каждый из нас раз и навсегда понял, насколько важна свобода, независимость, принципиальная позиция и отстаивание ее, от малейших деталей до важных государственных моментов. Ради этого и гибнут, к сожалению, не только солдаты, но и мирное население, в том числе и дети», - отметил Суханов.