Босфор снова открыт

Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства, сообщает Главное управление береговой безопасности Турции.

Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для движения судов.

«Босфор открыт для судоходства», - говорится в заявлении управления в Twitter.