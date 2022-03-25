Российский генерал: Зеленский еще жив, потому что нужен России

Владимира Зеленского не трогают, поскольку он нужен для подписания документов с Москвой, при необходимости ВС РФ давно нанесли бы точечный удар по его дворцу или по зданию Рады, считает генерал-лейтенант Константин Пуликовский. По словам военного, которые приводит «Царьград», если бы стояла такая задача, «их бы не было, этих людей».

«Давайте сами себе зададим вопрос: а что, мы не могли высокоточной ракетой попасть в президентский дворец по Зеленскому или по украинской Думе, или по зданию СБУ?», – сказал эксперт в эфире телеканала «Краснодар».

Пуликовский отметил, что Зеленский нужен для подписания договора с Москвой. При этом он подчеркнул, что такое развитие событий выгодно, прежде всего, Украине и ее народу.