И Саудовская Аравия начала «спецоперацию» на территории другой страны

После нападения йеменских повстанцев-хуситов на территорию Саудовской Аравии, возглавляемая Эр-Риядом коалиция арабских стран заявила о начале военной операции с целью прекращения атак на ее нефтяные объекты. Об этом в ночь на субботу, 26 марта, сообщило официальное саудовское информагентство Saudi Press Agency.

«Военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты», - цитирует агентство заявление коалиции. В нем указывается, что операция направлена на то, чтобы «защитить глобальные источники энергии и обеспечить цепочки поставок». Коалиция призвала гражданских лиц не приближаться к нефтяным объектам или объектам в йеменском портовом городе Ходейда на Красном море.

Накануне, 25 марта, хуситы атаковали несколько объектов в Саудовской Аравии. Нападение на объект саудовской нефтяной компании Aramco в Джидде вызвало сильный пожар рядом с трассой «Формулы-1», где в воскресенье должен состояться Гран-при Саудовской Аравии.