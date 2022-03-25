Продолжается обстрел из тяжелой артиллерии населенных пунктов Киевской области: есть пострадавшие

В Киевской области населенные пункты продолжают страдать от ударов российской артиллерии, в результате последних разрушено по меньшей мере 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, среди них ребенок. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.

«Как видим, российские войска гатят куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинично истребляют из «Градов» граждан и их дома. Следователи полиции Киевской области уже тщательно задокументировали более 250 фактов военных преступлений в Киевской области, которые будут использованы в международном суде над российскими военными и политическими преступниками (если останутся в живых)», - написал Небитов.

Также он обнародовал фото и видео последствий ударов.