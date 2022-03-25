Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 17:18

Спустя чуть более месяца после начала «спецоперации» в Украине обитатели российских мегаполисов продолжают в целом жить привычной сытой жизнью: ходят семьями в рестораны, отовариваются в сетевых продуктовых маркетах, где товаров пока навалом. Но пройдет какое-то время, и этот фантомный мир изобилия перестанет существовать, словно его и не было никогда. Логика развития событий неумолима.

Если говорить об импортной продукции долговременного пользования – одежде, обуви, бытовой и компьютерной технике, то в Москве последствия санкций уже бросаются в глаза – зияющими пустотами в торговых центрах и залах. Магазины мировых брендов закрыты, многие виды техники раскуплены подчистую, например, пылесосы британской фирмы Dyson циклонного типа. Но если без всех этих атрибутов цивилизации XXI века еще можно обойтись, то как быть с лекарствами, производимыми на Западе? Даже Минпромторг России официально признал, что жизненно важных препаратов в стране осталось на три месяца. А население уже столкнулось с отсутствием в аптеках целого спектра вполне ходовых и повседневно используемых фармакологических средств – гормональных, инсулинов, противоаллергических, ревматологических, антидепрессантов, противоопухолевых, препаратов от повышенного давления, для профилактики тромбозов. Отечественные аналоги если и есть в продаже, то зачастую не годятся – из-за массы побочных эффектов. Взлетевшие на 20-50% цены не смущают людей, которые готовы платить любые деньги за привычный, качественный, спасительный для себя товар. Но увы… Это – лишь одно из многих очевидных последствий той ковровой бомбардировки «ядерными» санкциями, которой подверглись практически все отрасли российской экономики. А сколько их еще впереди – и очевидных, и неочевидных? Контейнерные перевозки, авиаперевозки остановлены. Доставка грузов через третьи страны влечет за собой, во-первых, увеличение времени на ввоз, во-вторых, рост цен из-за повышенных издержек. На ситуацию с закупками влияет и фактор отключения банков от системы SWIFT: нет технической возможности оплатить заказы.

Товарный ассортимент: перспективы удручают Перечень дефицитных (или потенциально дефицитных) товаров, некогда вполне обыденных, ширится ежедневно, если не ежечасно. Например, поставщики сообщают о нехватке чековой ленты для касс магазинов, а также о ее подорожании в 3,6 раза – до 250 рублей за рулон. Между тем, за один квартал только аптеки Московского региона расходуют около 45 тысяч рулонов. В разряд дефицита устремилась и офисная бумага формата А4, а цены на нее выросли в среднем в четыре раза – до 1000-1500 рублей за пачку из 500 листов. Из продуктов в эту печальную категорию попали: швейцарский шоколад; итальянские макароны и мука для пиццы; селедка и скумбрия (40-50% поставок идет с Фарерских островов, входящих в состав Дании); бананы, в основном эквадорские (из-за отказа основных контейнерных линий от партнерства с Россией); оливки и оливковое масло (основные импортеры – члены ЕС Испания, Италия и Греция); продукция компании PepsiCo – Pepsi, 7Up, Mirinda; чешское пиво; ирландский ликер Baileys; импортное вино, занимавшее на российском рынке долю в 67%; крепкий алкоголь, такой как виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Johnnie Walker, текила Olmeca, водка Absolut.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предупредил сограждан о сложностях импорта кофейных зерен на территорию РФ из-за введенных санкций. В основном этот товар доставляется морским путем через порты европейских стран, но сегодня перевозчики отказываются это делать. Приостановлен импорт в Россию и продукции компании Mars, проработавшей здесь более 30 лет. Ей принадлежат торговые марки Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, Dove, M&M`s, и корма для животных Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi и другие. Импортный корм составляет 89% всего российского рынка продукции для домашних питомцев.

На 30-40% подскочили в цене морепродукты и красная рыба, и это, похоже, не предел. В ресторанах приготовленные из них блюда исключают из меню, а порой заменяют менее качественными отечественными аналогами. Сильнее всего страдает паназиатская кухня, где замены импортным ингредиентам нет в принципе. Тайский суп Том Ям скоро станет недоступным для широких масс предметом роскоши. Иными словами, товарный ассортимент будет сжиматься, становиться более примитивным, терять в качестве. Как, собственно, вся экономика, которую санкционные ограничения могут отбросить даже не в 90-е годы, а в эпоху советского застоя, с ее устойчиво низким средним уровнем доходов, жестким дефицитом (когда нужная редкая вещь доставалась «по блату» или из-под полы в магазине по неадекватной цене), отсутствием перспектив и стимулов в работе, падающей производительностью труда. Многое прояснится летом «Наши люди привыкли тратить деньги, прежде всего, на еду, а уж потом – на непродовольственные товары и услуги, - рассуждает Наталья Зубаревич, специалист в области социально-экономического развития регионов. – Но с последними двумя категориями сейчас будут большие проблемы – из-за сжатия предложения. Сфера услуг столкнется с быстрым увяданием платежеспособного спроса. Упростится и структура потребления, что сильно ударит по квазисреднему классу крупных городов. Поскольку в Россию запрещено ввозить множество видов промышленной продукции, гаджеты вы уже не купите».

По словам Зубаревич, многое прояснится в июне-июле. Государственная система вошла в адскую турбулентность, и все старые механизмы принятия решений начали скрипеть. «На данный момент мы не наблюдаем резкого сокращения товарного ассортимента, - говорит Дмитрий Потапенко, известный предприниматель и видеоблогер. – Да, где-то исчезает сахар, где-то – крупа – вследствие «нулевой» волны паники. Основные изменения начнут происходить в интервале с 10 по 20 апреля. К этому времени определенные запасы в магазинах и на складах будут исчерпаны, паника усилится, и эта первая серьезная волна (еще не третья и не пятая) приведет к сжатию ассортимента и, соответственно, росту цен. Ключевой вопрос – как наши власти будут действовать в период с 20 апреля по 10 июня? Я четко понимаю, что дебютных идей у них нет, они мыслят и существуют в прежней парадигме».

Потапенко не видит в нынешней рукотворной катастрофе ничего светлого и обнадеживающего. Он категорически не приемлет заявления такого рода: «Кризис – время возможностей, давайте все начнем с чистого листа, с нуля». По словам бизнесмена, сейчас для России исходная точка не ноль, а условные минус сто. Сначала нужно будет расплатиться по долгам, в том числе военно-операционным – перед людьми, территориями. Государству придется работать по принципу тришкиного кафтана: оно будет залатывать одну дыру, но создавать при этом другую. Полным блефом, самообманом, особенно в условиях «ядерных» санкций, выглядит и ставка на пресловутое импортозамещение. Последние заявления чиновников об эффективности этой стратегии совершенно не вяжутся с остановкой отечественных производств – «АвтоВАЗа» и десятков других. Все просто: свои изделия эти предприятия выпускают на европейских станках, с использованием импортных комплектующих. Сырья в России хватает, а вот с запчастями и технологиями беда. До недавних пор страна была встроена в систему международного распределения труда и товаров, а затем в одночасье случился разворот в глухую экономическую изоляцию. К этому ни бизнес, ни правительство (судя по набору судорожных шагов) готовы не были.