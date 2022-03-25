В Украину прибыла первая крупная партия противотанкового оружия, на закупку которой дало согласие правительство Германии. О завершении снабжения сообщает немецкое издание Bild.

Речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя, который, по заверению немецкого производителя, способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении РФ – в зависимости от места попадания.

В субботу в Украину поступило 2 650 единиц. Общий объем закупки – 5 100 единиц; остальные 2 450 сейчас производятся и будут поступать в Украину небольшими партиями, до конца мая.