Байден: Война в Украине изменит историю 21-го века

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым сообщил, что война России против Украины изменит историю 21-го века. Как передает УНИАН, об этом сказал Кулеба во время видеообращения в Facebook после встречи с Байденом в Варшаве с участием Резникова, государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

Как сказал Кулеба, Байден выразил уважение и восхищение всеми украинцами, которые сопротивляются России.

«Президент Байден сказал две вещи – он много говорил, но есть две вещи, которыми я с вами могу поделиться. Первое: то, что происходит в Украине, изменит 21 век. И у него есть абсолютно четкое понимание этого. То, о чем мы всегда говорили с 2014 года, что это война России против Украины – это война против тирании свободного мира. Вот сегодня президент Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю 21-го века», - заявил Кулеба.