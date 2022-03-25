В России уволили генерал-лейтенанта, командующего первой танковой армией Западного военного округа Сергея Киселя. Ранее с должности сняли его заместителя. Об этом сообщили советник министра внутренних дел Антон Геращенко и журналист Роман Цимбалюк.

По данным Цимбалюка, Киселя уволили за провал «спецоперации» в Украине.

Уволенного генерал-лейтенанта обвинили в неспособности достичь поставленных целей, привлечении к боевым действиям в Украине военнослужащих срочной службы, а также наличия огромных потерь среди личного состава.